Stalin byl proti kapitalismu a pravici jen vrah amatér, psal pirátský kandidát

Jedním z lidí, kteří by se mohli ucházet o post senátora uvolněný po zemřelém Jaroslavu Kuberovi (ODS), je i Tomáš Tožička, který by chtěl kandidovat za Piráty. Jeho nominaci předložil šéf strany Ivan Bartoš. Pokud by ve volbách uspěl, pronikl by do horní komory svérázný hlas. Tožička nedávno vzbudil pozornost svými slovy o tom, že kapitalismus a pravicová politika jsou zločiny proti lidskosti. Novinkám řekl, že to vnímá jako kritické nahlížení na systém, ve kterém žijeme.