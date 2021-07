Solidarita po tornádu poráží neštěstí na celé čáře

Místo okna jen kovová mříž do betonových výztuh. Tak vypadá prodejní okénko asijského majitele obchodu, který v Lužici žije a prodává už deset let. „Přijela jsem pomoci rodičům z Prahy, kde teď žiju a živím se jako účetní. Obchod sice zůstal, ale podkroví nad ním, které bylo vlastně jejich domovem, je zničené. Zboží, které nepodléhá zkáze, budeme muset někam vystěhovat, čekáme na nová okna a dveře, ale to bude trvat asi pět týdnů,“ popsala Právu Zuzka, která sice nezapře vietnamské rysy, ale narodila se v Německu a s rodiči do Česka přišla ve čtyřech letech.