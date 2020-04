Snížíme peníze na odměny, napsal ředitel Homolky zaměstnancům

Nemocnice se podle něj vinou koronavirové pandemie dostala do tísně: v důsledku mimořádných opatření se omezil provoz, poskytovala pouze akutní a nezbytně nutnou péči.

Snaží se ušetřit, kde můžou, a odneseme to my

„V momentě, kdy se provoz navrátí na standardní úroveň, systém odměňování bude znovu navrácen do původní podoby,“ slíbil.

Právu tuto skutečnost potvrdil i jeden ze zaměstnanců nemocnice, který si nepřál být jmenován. „Ještě to prý není oficiální a vedení si to chce promyslet. Snaží se ušetřit, kde můžou, a odneseme to my,“ řekl Právu zaměstnanec.