Sněmovna podpořila vládní volební novelu

Již minulý týden Sněmovna podpořila také volební novelu z pera lidovců. Podle ní by se měla zrušit načítací pětiprocentní klauzule pro koalice. Zároveň se vrací k principu poměrného volebního systému, kdy ruší tzv. bonus pro vítěze.

První varianta, stejně jako poslanecká, zachovává 14 volebních krajů a zrušený d'Hondtův systém přepočtu hlasů nahrazuje Hareovou kvótou. Podle ní by byl celkový počet platných hlasů pro úspěšné volební strany vydělen číslem 200 a výsledek by posloužil k určení počtu poslanců pro jednotlivé strany podle jejich zisku.

Druhá varianta, kterou prosazuje jen vládní hnutí ANO, by nahradila 14 krajů jedním volebním obvodem a pro přepočet hlasů na mandáty by zavedla Hagenbach-Bischoffovu kvótu, podle níž by se celkový počet platných hlasů pro úspěšné volební strany vydělil číslem 201.