Prvňáci a druháci se za týden vrátí do škol. Roušky povinné, omezené setkávání

„Chceme oznámit dobrou zprávu, 18. listopadu se do našich škol vrací žáci 1. a 2. ročníků a žáci přípravných škol a žáci škol speciálních,” uvedl ministr školství.

Výuka bude ale probíhat za přísných epidemiologických opatření. „Budou nutná režimová opatření. Návrat nebude probíhat po patnáctičlenných skupinkách jako na jaře, vrátí se zpět celé třídy. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat,“ uvedl.

Roušky pak budou povinné – s výjimkou speciálních a mateřských škol – po celou dobu výuky, ale i ve společných prostorách. „Pro eliminaci rizika je důležité také větrání. Bude proto ještě větší tlak na větrání, a to i během výuky, respektive v polovině výuky,“ naznačil Plaga.

Babiš: 1. a 2. třídy by se mohly vrátit do škol 18. listopadu

Přitom ale právě 2. listopadu se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) i bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měla část dětí do škol vrátit. Prymula s nadsázkou říkal, že by snad musela „bouchnout jaderná elektrárna”, aby se žáci do škol nevrátili.