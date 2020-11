Senátoři napadli zavření malých obchodů

"Malé provozovny mohou zcela bez problému regulovat počet osob na prodejně a zajistit dodržování rozestupů před prodejnou. Došlo by tak k většímu rozptýlení nakupujících a ti by se nekoncentrovali před hypermarkety, které mohly zůstat otevřené a prodávají i sortiment uzavřených prodejen," uvedl pirátský senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti), který podání inicioval.

Vládu navíc tím, aby do dneška zajistila ukončení diskriminace českých obchodníků proti velkým nadnárodním řetězcům, v minulém týdnu pověřila Sněmovna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) však již na plénu zdůrazňoval, že otevření malých obchodů zvýší podle statistik mobilitu obyvatel o desetinu až třetinu a lidé by se více potkávali.

Zároveň ministr dále naznačil, že by podle protiepidemického systému PES mohly otevřít malé prodejny již v pondělí 30. listopadu. Senátoři nicméně předpokládají, že Ústavní soud by se mohl jejich stížností zabývat i po ukončení napadeného opatření, protože se jedná o otázku dodržování ústavy.

Jasné zdůvodnění senátoři postrádají také u výjimek pro prodej v některých provozovnách. Podle nového systému hodnocení PES by měl být možný jen prodej základních potřeb, podle senátorů ale není zřejmé, jak vláda určila, co do této kategorie spadá.