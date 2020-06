Senátoři chtějí peníze pro obce dříve. Novela Schillerové se vrací do Sněmovny

„Rozdíl není v obsahu. Platnost vládního zákona, pokud by se projednával, by ale byla nejdříve k půlce srpna," uvedl senátor Zdeněk Nytra (ODS). Ministerstvo by pak mělo 60 dnů na poslání peněz krajům. Senátorský návrh by proti tomu mohl být schválený Sněmovnou a podepsaný prezidentem už příští týden.