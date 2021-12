Šalomoun: Zrušíme v právním řádu vše, co nedává smysl

Jaká hlavní témata jste řešil na schůzce s panem prezidentem? Jsou tam nějaké třecí plochy?

Já mám za to, že tam žádné třecí plochy nebyly. Celá schůzka se týkala témat fungování Legislativní rady vlády, které bych měl předsedat. Já jsem sdělil panu prezidentovi svůj pohled na věc, pan prezident to obohatil nějakými svými postřehy, a to bylo všechno.

Jaké budou vaše hlavní priority, jak chcete zlepšit kvalitu právního řádu?

Priority se dají kategorizovat na dvě polohy. Jedna je ta, jak zlepšit kvalitu legislativy, která teprve bude vznikat. Tam má nezastupitelnou úlohu Legislativní rada vlády. Jako poradní orgán vlády, kde jsou profesoři práva, experti. Předpisy, které se tvoří na jednotlivých ministerstvech, pak jdou právě do Legislativní rady vlády, kde procházejí určitou korekcí. Pokud se tyto již nastavené procedury budou aplikovat, pak by se kvalita právního řádu zlepšit měla. Problematické je, že někdy se procedura nedodržuje a obchází.

Hovořil jste o nutnosti zmapování povinností pro malé a střední podnikatele. Jaké právní normy tam přestaly dávat smysl?

To je právě ta druhá část, která se týká zkvalitňování právního řádu, který již existuje. Stávající koalice si vetkla ambici zrušit v právním řádu všechno, co přestalo dávat smysl. Je vlastně otázkou, jak do tohoto naskočit a tuto ambici naplnit. Mám vizi, že bych ji naplnil přes zmapování všech povinností, které již jsou u malých a středních podnikatelů.

Co bude následovat?

Až budou zmapovány, tak se v konzultaci s ostatními ministry, eventuálně s Hospodářskou komorou, budeme bavit, které povinnosti jsou zbytečné a které nejsou. Jakým způsobem se do právního řádu dostaly, a pokud bychom se s nimi rozloučili, jestli by to nenaráželo na povinnosti z hlediska Evropské unie a tak dále.

Které by to měly být?

To jsme zatím daleko, nicméně Hospodářská komora v tom jistý pokrok udělala. Sama uvádí, že podnikatelé musí plnit ročně asi dvě stě povinností a část těchto povinností je různého evidenčního charakteru – včetně vyplňování kontrolního hlášení, případně hlášení nemoci zaměstnanců. Nechci říkat, která povinnost je zbytečná a která není, o tom se teprve musí vést diskuse. Já hledám instrumentárium na to, jak uchopit tuto ambici a zrušit to, co nedává smysl.

Je v České republice potřeba zúžit některé zákony?

To zatím předbíháme. Já zatím úplně nevím, jaký bude plán ministerstev na úpravu či nějakou novou legislativu. Až nějaký bude, tak se to zařadí na program Legislativní rady vlády.

Zmiňoval jste úzkou spolupráci s resortem spravedlnosti. Jaké máte vztahy s budoucím šéfem tohoto resortu Pavlem Blažkem?

My jsme se předtím neznali, viděli jsme se několikrát až teď v posledních dnech. Vztahy jsou kolegiální.

Měla by za vás být vláda nominována jako celek?

Samozřejmě, tak to má pan premiér naplánováno.

Jak hodnotíte rozhodnutí podat kompetenční žalobu, pokud prezident nejmenuje všechny ministry?