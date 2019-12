Poslanci rozhodli, 70 tisíc rodin vyšší rodičovskou nedostane

Rodičovskou zvýšenou z 220 na 300 tisíc dostanou od ledna jen rodiny s dětmi do čtyř let, které ještě příspěvek nevyčerpaly. V úterý o tom rozhodla Sněmovna. ANO a ČSSD spolu s komunisty prosadily původní vládní návrh. Štědřejší senátní verze, aby nárok na vyšší rodičovskou o 80 tisíc měli všichni rodiče s dětmi do čtyř let, neprošla ani přes snahu opozice a Senátu.