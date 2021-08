Řidiči nechali odložené kontroly STK na poslední chvíli

Spousta řidičů přesto nechala STK na poslední chvíli a mnohým z nich hrozilo a stále ještě hrozí, že nestihnou odjet na plánovanou dovolenou do zahraničí.

Prodloužení lhůty o deset měsíců, které se týkalo technických kontrol propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 a navazovalo na předchozí sedmiměsíční odklad, totiž přijaly z celé EU jen Česko, Itálie a Malta, takže při letním cestování za mořem musí mít řidiči platnou technickou licenci. Po odjezdu z Česka do okolních zemí už je výjimka nechrání.

Rovněž v Českých Budějovicích mají stále napilno. „Lidé díky odkladu nechali kontrolu na poslední chvíli a teď se to nabaluje,“ potvrdil Právu Vojtěch Čížek, vedoucí dílny Autoservisu Čížek. „V červnu to bylo asi o třetinu horší oproti běžnému stavu. V červenci jsme zaznamenali pokles, teď to ale zase naběhlo na vyšší standard,“ dodal.