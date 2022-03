Registrace sedm minut, matky s dětmi přednostně

Prostor před úřadem i na parkovišti od rána zaplňovali ukrajinsky mluvící cizinci. Aby policie stíhala nápor, zřídila kromě standardních registračních míst také dva vyhřívané stany.

„Cizinci přijdou a rozdělíme je do tří front, přičemž dvě z nich jsou pro matky s dětmi, aby to bylo co nejrychlejší a nemusely s dětmi čekat,“ popsal Právu registraci mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Standardně mají policisté z cizineckého odboru pro registraci otevřena čtyři okna s kapacitou sto cizinců denně.

„V tuto chvíli jsme to navýšili a registračních míst je 28. Příchozího zaregistrujeme, vyplní formulář a zkontrolujeme si, zda je to skutečně on,“ dodal. V pondělí pražská cizinecká policie takto odbavila 650 lidí, další den už kolem 1200. Dá se předpokládat, že počty se budou ještě zvyšovat.

Trpělivý přístup policie čekajícím pomáhal, koordinátoři procházeli skrze hloučky lidí a snažili se jim asistovat, pokud si nevěděli rady. Někteří lidé ve frontě čekali hodinu a půl, jiní dvě. Proces, který běžně trvá 20 minut, úředníci zrychlili na minut sedm.

„Je to dobře zorganizované,“ zhodnotila čekání Ukrajinka Marta. Do Prahy přijela za svou sestrou, která tu pracuje.

„Modlíme se, aby Putin šel do háje“

Nejdříve se musí každý přijíždějící Ukrajinec do tří dnů registrovat a nahlásit svůj pobyt, pak má devadesát dnů k vyřízení víza na pracovištích azylové a migrační politiky po celém Česku. Na registraci se svou rodinou přišla i Světlana. V Česku pracuje už 15 let.

„Přijely mi sem vlakem dcera a maminka. V Česku mi hodně lidí pomáhá, pracuji v nemocnici a všichni se mé rodině snaží nějakým způsobem pomoct,“ řekla čtyřicetiletá žena ze Lvovské oblasti.

„Tam zatím válka tolik není, ale už je tu mám radši u sebe, mohou bydlet u mě. Na Ukrajině mám bratrance a zeťáka, kteří musí válčit, vůbec je nepustili za hranice,“ popsala.

„Modlíme se, aby Ukrajina byla v pohodě, aby Putin šel do háje,“ dodala další čekající. Ve frontě stál i student David.

Každý den tady budeme vždy do té doby, dokud je tady poslední člověk. V úterý pracovali kolegové do osmi, den předtím do devíti. Jan Daněk, mluvčí PČR Praha

„V Česku mám studentské vízum. Přijela za mnou maminka kvůli válce. Pocházíme s maminkou z Doněcké oblasti,“ konstatoval.

Není tu sám, v Praze s ním bydlí i starší bratr, který dokončil matematicko-fyzikální fakultu na Karlově univerzitě. „Máme ještě rodinu a známé z Charkova a Kyjeva, kteří chtějí utéct do Prahy,“ řekl.

Ve válečné oblasti má také prarodiče a kamaráda. „Můj nejlepší kamarád je v Ochtyrce a tam je to úplná hrůza. Skoro si s ním nemohu psát, protože internet nemá, a píšu kamarádce, která mu volá, abych alespoň věděl, že je naživu. On nemůže odjet, je to příliš nebezpečné, sedí v bunkru,“ dodal.

Policisté mimořádnou situaci co nejvíce ulehčují rodinám s dětmi. „Máme vyhřívané stany, uvnitř je přebalovací pult, kdyby potřebovala nějaká maminka své dítě nakojit či přebalit. Měli jsme maminku s desetidenním miminkem, snažili jsme se, aby čekaly co nejméně,“ sdělil mluvčí Daněk.

Policisté dětem na místě také rozdávali křídy, aby si mohly kreslit, případně plyšové hračky nebo sladkosti. Byl tam také Český červený kříž, který podával párky v rohlíku, ovoce, zeleninu, čaj, vodu.

Kvůli zvýšenému náporu se prodloužila pracovní doba úřadu. „Každý den tady budeme vždy do té doby, dokud je tady poslední člověk. V úterý pracovali kolegové do osmi, den předtím do devíti,“ uvedl Daněk.

Běžně má úřad cizinecké policie otevřeno od pondělí do čtvrtka, ale nyní bude policie žádosti Ukrajinců vyřizovat i v pátek a přes víkend.

Na cizinecké policii se od začátku ruské invaze do pondělí zaregistrovalo 13 977 uprchlíků z Ukrajiny, nejvíce z nich bylo v Praze a ve Středočeském kraji.

Ministerstvo vnitra vydalo již 6449 speciálních dlouhodobých víz, která jsou určena pro Ukrajince zasažené válečným konfliktem. Podle odhadů vládních představitelů se nyní počet uprchlíků, kteří přišli od začátku války z Ukrajiny, pohybuje mezi 20 a 30 tisíci.