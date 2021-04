Registrace k očkování pro lidi nad 65 let se odkládá

Do stejné skupiny by měli spadat taktéž policisté, profesionální a dobrovolní hasiči či příslušníci vězeňské služby.

Od tohoto úterý se do registru mohou hlásit taktéž zaměstnanci takzvané superkritické infrastruktury. Již nějakou dobu se pak mohou očkovat senioři starší 70 let, zdravotníci, pracovníci a klienti sociálních služeb, chronicky nemocní či školští pracovníci.

V květnu a červnu se pak podle Blatného očekává od firmy Pfizer/BioNTech dodávka 3,5 milionu dávek. Další dodávky pak mají přijít od firem Moderna, AstraZeneca a Johnson and Johnson. To prý znamená, že bude možné dostát avizovaným procentům proočkovanosti do léta. „V srpnu by měl být dostatek dávek proto, aby bylo proočkováno osm milionů lidí,” připomněl ministr.