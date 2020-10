Prymula popsal případný lockdown. Řeší se vzdálenost a počet osob

„Pokud by došlo k variantě lockdownu, tak by to znamenalo v podstatě omezení opuštění bydliště,” uvedl Prymula, že diskuse se nyní vede o vzdálenosti, na niž by bylo možné jít ven a v jakém počtu osob.

„Ale nebylo by to tak, že by lidé nemohli chodit do práce, toto by umožněno bylo. Pokud by to byl lockdown, tak by to byl lockdown ve veškerých mimopracovních aktivitách,” popsal ministr.