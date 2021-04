První stupeň se do škol vrátí rotačně 12. dubna

Žáci prvních stupňů základních škol by se měli do lavic rotačně vrátit 12. dubna. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ale připustil, že v některých okresech, kde bude epidemiologická situace horší, se školy otevřít nemusí. Vrátí se také předškoláci do mateřských škol.