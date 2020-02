Přiletí z Číny do Prahy a ochrannou roušku si hned na letišti sundají

Za půl hodinky už přicházejí cestující, na tvářích ochranné roušky. Většina z nich si je ale záhy sundá, jsou přesvědčeni, že koronavirem nakaženi nejsou a po příletu do Česka už se dál chránit nepotřebují. Fakt, že i když je člověku dobře, může už být přenašečem, protože inkubační doba je až dva týdny, pomíjejí.

„Já si roušku ještě čtrnáct dní nechám a budu doma. Kvůli inkubační době. Jsem přece zodpovědná,“ říká Právu pětadvacetiletá žena. Byla jednou ze šesti Čechů, kteří se ve středu do vlasti takto vrátili. Celkem se ale chce z Číny do ČR navrátit více než sto občanů.

Jedna z Číňanek má dokonce roušky dvě. Jednu obyčejnou, která se mění, když zvlhne z dechu, a druhou s filtrem. Nechává si ji na ústech. Číňané roušky sundávají s očividným ostychem, nenápadně. To Evropané včetně skupiny Čechů a Slováků okolo čtyřicítky je už na příchodu k východu nemají.

Stejně tak třicetiletý Američan strčil roušku do kapsy, sotva popadl kufr z výdejního pásu a dorazil k východu. „V Číně jsem nebyl dlouho. A tady v Praze kromě chřipky nic nehrozí, vše je přece oukej,“ sděluje bezstarostně.

Přitom pokud by lidé ochrannou roušku i nadále nosili a už by byli nakaženi, může to podle lékařů být určitá ochrana pro okolí. Obecně potom platí, že před nákazou koronavirem obyčejná rouška příliš nechrání, význam má pouze respirátor.