Prezidentští kandidáti shánějí sponzory. Pavlovi pomáhá spolek, Fischer by neodmítl vládu

Limitních 40 milionů pro první kolo volby a 10 milionů pro druhé by rád sehnal pro svou kampaň odborový předák Josef Středula. „Je to logický cíl. Jak to dopadne, to ještě nevím. Nebude to úplně souměrný souboj, někdo disponuje velkými finančními prostředky a někdo je v této chvíli nemá,“ dodal s odkazem na pravděpodobnou kandidaturu expremiéra a multimiliardáře Andreje Babiše (ANO), který oznámí své rozhodnutí asi až na podzim.