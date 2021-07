Přestat řešit koronavirus jako v Británii? Podle politiků v Česku zatím nereálné

Předseda ODS Petr Fiala zase připomněl, že ke chřipce původně přirovnával covid-19 i staronový ministr zdravotnictví Vojtěch. „Všichni víme, jak to dopadlo. Jsem poslední, kdo by chtěl omezovat lidi a jejich svobodu. Ale vzhledem k informacím, které nyní máme o zhoršující se epidemiologické situaci v některých státech v souvislosti s mutací delta je nutné postupovat rozumně,“ sdělil Novinkám.

Obezřetný by zůstal i předseda lidovců Marian Jurečka. „Otázka rozvolňování má být spojena s tím, zda je společnost schopna to bezpečně zvládnout, abychom neopakovali podzimní či zimní vlnu covidu spojenou se zavíráním společnosti,“ podotkl.

Také podle šéfa poslanců TOP 09 Vlastimila Válka je třeba zachovat ostražitost. Chce se však zasadit o to, aby diskuze o britské cestě začala, nyní ji ale považuje za rizikovou. "Udělám vše, co je v silách opozičního poslance," slibuje Válek.

Jeho postoj doplnil pro Novinky i předseda STAN Vít Rakušan, jehož hnutí kandiduje v podzimních volbách společně s Piráty. „Naše vláda by měla postupovat obezřetně, a především dbát na to, aby se výrazně navýšil počet očkovaných lidí. Potom si můžeme dovolit britskou cestu,“ míní Rakušan.

Obdobnému přístupu by se nebránil ani předseda KSČM Vojtěch Filip. „Je to zajímavé rozhodnutí, pokud je to podloženo dostatkem vědeckých poznatků z oblastí epidemiologie a imunologie tak bych to doporučil i u nás,“ uvedl pro Novinky.