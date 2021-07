PŘEHLEDNĚ: Co se od pátku změní

Po příjezdu z takzvaných zelených a oranžových zemí si budou muset lidé, kteří nejsou plně naočkování, udělat minimálně antigenní test, a to do pěti dnů. Test musí provést laboratoř, samotest nestačí. U červených a tmavě červených zemí, budou muset mít negativní RT-PCR test, který lez podstoupit nejdříve pět dní po návratu. Do té doby je nutná samoizolace.