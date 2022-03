Praha 6 chce omezit vlastnické právo Ruska k budově školy v Bubenči

„Je naší povinností postarat se o ukrajinské rodiny s dětmi, které z jejich země vyhnal ruský válečný teror. Hledáme prostory, kde bychom dětem z Ukrajiny poskytli péči a vzdělání, přičemž právě Rusko v naší městské části vlastní budovu, která nyní nemá využití. Dříve ale fungovala jako škola, je pro tento účel zkolaudována a plně vybavena,” uvedl starosta Prahy 6 a poslanec Ondřej Kolář (TOP 09).

Starosta už dříve dopisem vyzval ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského, aby poskytl prostory pro výuku Ukrajinců. Za situace, kdy by Rusko odmítlo objekt uvolnit, je podle Koláře potřeba zahájit vyvlastňovací řízení.

Budova patří Rusku

Ministerstvo zahraničí už ale minulý týden upozornilo na to, že po jakýchkoli aktivních krocích vůči ruskému majetku v České republice by nepochybně následovaly reciproční kroky vůči českému majetku na území Ruska. Budova patří Ruské federaci, musela by teda být nejdříve ochotna o vrácení dobrovolně jednat.

Rada městské části Praha 6 ve středu na svém mimořádném zasedání schválila záměr omezit vlastnické právo Ruska k prostorám školy při ambasádě a následné svěření objektu do majetku Prahy 6. O součinnost v této věci požádali radní šesté městské části pražský magistrát a českou vládu. Záměr by podle Hannicha měl být tématem zasedání pražského zastupitelstva.

Budovu pro děti potřebují

Základní a mateřské školy v Praze 6 jsou podle radní Marie Kubíkové (ODS) nyní naplněné z přibližně 95 procent. Radnice zřizuje 15 základních a 33 mateřských škol. „Budovu bývalé ruské školy tak nutně potřebujeme, abychom mohli pečovat o děti z Ukrajiny, které k nám spolu s rodiči utekly před válkou,” uvedla Kubíková, v jejíž gesci je školství.

Podle plánů radních Prahy 6 by v budově na Krupkově náměstí mělo vzniknout dočasné vzdělávací zařízení a poradenské a komunitní centrum pro ukrajinské uprchlíky, která budou napomáhat integraci Ukrajinců. V objektu by podle usnesení, které má ČTK k dispozici, mohlo být rovněž ubytování pro ukrajinské pedagogy, kteří by ve vzdělávacím zařízení působili. Po urovnání konfliktu na Ukrajině by Praha 6 chtěla budovu využívat jako školu.

Důsledek diplomatické roztržky

Škola je nyní nevyužívaná. Vyučující, kteří v ní působili, museli zemi opustit po diplomatické roztržce mezi ČR a Ruskem, která byla vyústěním zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Rusko bylo opakovaně upozorněno na to, aby převedlo fungování školy do režimu takzvané zahraniční školy na území ČR.