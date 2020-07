Poslanci KSČM, ODS a ANO chtějí přestoupit do Senátu

Škatulata, hejbejte se. Po říjnových volbách do Senátu to může potkat i Sněmovnu. Komunisté, ODS a babišovci vysílají do souboje o senátní křesla několik svých poslanců. Pokud by do horní komory prošli, přijdou o poslanecký mandát a na jejich místo nastoupí na zbytek volebního období, tedy jen na rok, do října 2021, náhradníci.