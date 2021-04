Poslanci budou řešit útok na Vrbětice i další rozvolňování

„Nešlo o akt státního terorismu, to znamená, že Rusko neútočilo na Českou republiku. Agenti útočili na zboží obchodníka se zbraněmi. Ta munice měla vybuchnout po cestě, takže já jen vysvětluji, že to nebyl útok Ruska na Českou republiku,” řekl v pondělí po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

Tématem by mohla být i epidemie koronaviru, další vlna rozvolnění by měla přijít v pondělí 26. dubna. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (ANO) již uvedl, že v okresech, kde je situace dobrá, se budou moci vrátit do školek všechny děti. O dalších krocích by měla vláda rozhodnout ve čtvrtek.