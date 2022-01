Podniky jsou připraveny, lékárny hlásí dostatečné zásoby

„Připravujeme se, okamžitě jsme reagovali už ve chvíli, kdy byla první informace o testování ve firmách. Poptáváme testy, připravujeme interní logistiku. Budeme testovat ve všech lokalitách, kde působíme. Jsme přesvědčeni, že to zvládneme,“ řekl Právu mluvčí innogy Martin Chalupský. Doplnil, že firma už v současné chvíli testuje všechny zaměstnance bez ohledu na to, zda jsou či nejsou očkovaní, a to jednou týdně.