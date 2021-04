Plagovu podmínku otevření škol splňují všechny okresy: Číslo R je všude pod 1,0

Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden člověk s koronavirem, je aktuálně ve všech okresech pod hodnotou jedna. Právě to by mohla být podle dřívějších vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) podmínka pro otevření škol v jednotlivých okresech. Nyní by se tak mohly otevřít všude.