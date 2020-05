Po Zemanovi chtějí Češi v prezidentském křesle Babiše či Ebena

Babiše by volilo 15 procent lidí. Naopak pro 67 procent Čechů nepřipadá v úvahu, aby byl příštím prezidentem. Pro Ebena by hlasovalo 14 procent lidí a pro Fischera 13 procent. „Stabilní pozici by mohl mít také generál Petr Pavel, který má nejméně odpůrců,“ stojí v průzkumu.

Cíl: Přesvědčit voliče Zemana

„Důležité pro úspěch budoucího kandidáta bude přesvědčit voliče současného prezidenta,“ uvádí dále průzkum. Ti stojí nejvíce právě za premiérem. Sympatický jim je ale také poslanec Václav Klaus mladší (Trikolóra), následovaný Tomiem Okamurou (SPD).

Úvahy lidí, kteří volili Miloše Zemana v roce 2018 Foto: Novinky

Ideální kandidát by pak měl mít politické zkušenosti a respekt v zahraničí. Do prezidentské kandidatury by měl ale vstupovat již jako nestraník. Češi také chtějí extroverta s reprezentativním vystupováním. Stále je poptávka po mladším muži, žádaná je ale také charakterní žena.

Podle průzkumu si potenciální voliči přejí seznámit se s kandidáty co nejdříve. Budoucí prezident by měl ideálně získat 50 tisíc podpisů, a to bez ohledu na politické nominace.