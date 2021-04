Plagu jsem odvolat nechtěl, i když s ním v něčem nesouhlasím, tvrdí Babiš

Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili na to, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná.

„Je pravda, že máme na některé věci jiné názory. A nejsem sám. Chápu, že má za prioritu vzdělávání našich dětí," uvedl Babiš a připomněl úterní spor s Plagou o to, zda mají do mateřských škol v prvním rozvolnění nastoupit všechny děti, nebo pouze předškoláci .

Premiér o Velikonocích kritizoval plány ministerstva školství na návrat dětí do škol. Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že nechápe, proč se do škol a školek má vrátit jen část dětí.

Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology a školskými asociacemi připravilo plán, podle kterého se od 12. dubna do škol vrátí děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude takzvaná rotační výuka, kdy se děti budou střídavě učit na dálku a ve škole.

Školským odborům podle něj vadí například to, že se děti nebudou moci po návratu do lavic testovat samy doma, ale budou to dělat ve školách. Podle Dobšíka to pro pedagogy bude komplikace. Dodal ale, že nemá pověření vyjádřit se k tomu, zda by byl pro ministrovo odvolání.