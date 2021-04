Plaga a Blatný nevědí o tom, že by měli skončit

Podle něj se tak jedná o spekulace. „Předpokládám, že kdyby to nebyly spekulace, že by nám to pan premiér řekl, během dne bylo mnoho příležitostí,” dodal.

„Premiér nám to neoznamoval a ani nám to neřekl,” potvrdil Blatný. Premiéra se podle svých slov na své odvolání neptal. „Může padnout politické rozhodnutí. Dělám svou práci odborně a budu ji dělat do doby, dokud budu v této funkci. Beru to jako odbornou misi, kterou plním,” doplnil.