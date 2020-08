Piráti navrhují zmrazení platů politiků. Babiš je pro, Maláčové návrh na snížení má za nereálný

„Jde o to, aby příští rok byly ty platy stejné jako letos. Počítám, že u běžného poslance ve Sněmovně by to bylo bez toho navýšeno asi o 10 tisíc korun hrubého měsíčně,” představil Novinkám návrh Pirát a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík.

Vztahovat se má na ústavní činitele. Těmi jsou například poslanci, ministři, senátoři nebo republiky Miloš Zeman. Stát by celkově na jejich platech mohl příští rok ušetřit až půl miliardy korun.

Návrh podpoří zřejmě ANO

Podporu Piráti očekávají od vládní ANO. „Slyšel jsem vyjádření pana premiéra, který říkal, že by si v krizi měli politici snížit platy. Očekávám proto, že to hnutí podpoří. V takovém případě pak už jeden další klub seženeme,” uvedl Ferjenčík.

A zřejmě tomu tak i bude. Premiér pro Novinky uvedl, že je pro zastropování výše platu. „Rozhodně teď platy nemohou růst. Bartošův nápad je reálny. Teď už snad naše poslance přesvědčím,” uvedl.

Kromě ANO by mohla Pirátský návrh podpořit i KSČM, jenž vládu toleruje. „Návrh jsem ještě nečetl, proti myšlence ale nic nemám,” napsal Novinkám předseda komunistů Vojtěch Filip.

Pokud návrh tyto tři strany podpoří, měla by to Sněmovna schválit. Piráti očekávají, že by se mohl návrh dostat na program dolní komory na první schůzi po prázdninách.

Maláčová navrhla snížení

Platům se věnuje i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která navrhuje dokonce jejich snížení. Platy by podle ní měly dosahovat maximálně pětinásobku minimální mzdy. Ta je nyní 14 600 korun, což vynásobeno pěti je 73 tisíc.

Návrh ale podle informací Novinek podpoří zřejmě pouze sami sociální demokraté. „Preferujeme návrh ministryně Maláčové, který jde dále a obsahuje snížení platů ústavních činitelů. Návrh by měl jít co nejdříve na vládu. Pokud by nebyla vůle platy snížit, tak je alternativou zmražení platů,” napsal Novinkám předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Babiš: Je to nereálné

Maláčové návrh ale nepodporuje ani šéf vládní ANO. „Je to nereálné. Platy poslanců mají byt úměrné jejich odpovědnosti, takže je nemůžeme nějak výrazně snižovat. Vyšší plat má fungovat jako protikorupční pojistka,” napsal Novinkám.

Piráti zase návrhu vyčítají vázaní platů na minimální mzdu. To se nelíbí ani KSČM, jenž vládu tolerují.

Novinky se snažily Maláčovou kontaktovat s dotazem, jak přesně návrh vypadá a kdy ho předloží na vládu. Ta je nicméně na dovolené. Podle tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí by se k tomu měla vyjádřit příští týden.