Piráti a STAN představili 10 největších korupčních kauz. Šijí hlavně do ODS

„Seznam by mohl být delší, ale vybrali jsme ty nejzávažnější kauzy. Proti tomu chceme bojovat. To se nesmí opakovat, tato země nemá na to, aby ji mohli rozkrádat šíbři,“ řekl k výběru kauz předseda poslaneckého klubu hnutí STAN a kandidát na ministra obrany Jan Farský.