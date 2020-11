PES ukazuje stále trojku. V pondělí by se mělo otevírat

Index rizika pro Českou republiku se v pátek již pátý den v řadě drží na úrovni 57 bodů, a pokud nedojde k nečekanému zvratu, měla by se podle protiepidemického systému země od příštího týdne přesunout ze 4. do 3. stupně pohotovosti. Konečné slovo si vyhradila vláda, která by podle dřívějších vyjádření měla mimořádně zasednout v neděli ráno.