Otevřeme, neotevřeme. Vláda prostě neví

Otevřou v pondělí obchody, služby i restaurace? Vláda to není schopná pět dní před možným rozvolněním říct. Neshodne se ani v tom, jak se situace vlastně vyvíjí. Zatímco vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) i ministr zdravotnictví Jan Blatný tvrdili, že je to na dobré cestě, premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) to tak optimisticky nevidí.