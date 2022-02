Osm prezidentů včetně Zemana podpořilo přijetí Ukrajiny do EU

O urychlené přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury požádal v pondělí po další noci ruských útoků ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Jsem přesvědčen, že Ukrajina si to zaslouží a že je to možné,” míní ukrajinský prezident. Aktuálně nemá Ukrajina ani postavení kandidátské země.

Snahu Ukrajiny o vstup do EU podporuje také česká premiér Petr Fiala (ODS), protože je prý potřeba dát najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství zemí. „Jsem sice příznivcem standardních procedur, ale my nyní nejsme ve standardní situaci,“ řekl Fiala. Současně však uvedl, že technicky by to bylo velmi složitě řešitelné.