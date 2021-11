ON-LINE: Noví poslanci jednali jen devět minut, protože se schází výbor. Potom bude oběd

10:08 - Bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO), který do zvolení nového vedení řídí ustavující schůzi, svolal jednání mandátového a imunitního výboru.

10:03 – Slovo si vzal šéf volební komise Martin Kolovratník (ANO) a přítomným poslancům představil nominanty do mandátového a imunitního výboru.

Do čela dolní komory by se měla postavit šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která je jedinou nominantkou „pětikoalice” a měla by tak mít jistou většinu potřebných hlasů, která má ve Sněmovně 108 z 200 hlasů.