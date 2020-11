ON-LINE: Poslanci schválili zmrazení platů politiků

9:24 - Ačkoli šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek původně prosazoval, aby zákonodárci nechali fungovat takzvaný platový automat, kdy jejich platy rostou podle vývoje platů v nepodnikatelské sféře. Nyní po čtvrtečním schválení zrušení superhrubé mzdy, které sníží příjmy do státní kasy, otočil. „Návrhu se nyní nelze bránit, ale vezmu si lístek do první řady až se bude rozmrazovat, to bude strašná sranda,“ řekl.