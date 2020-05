ON-LINE: Poslanci debatují o ošetřovném i veřejných zakázkách

15:18 - ANO s tím, aby se zákon v legislativní nouzi neprojednával souhlasí. „Nepodpoříme jednání ve stavu legislativní nouze. To znamená, že se to bude projednávat na nejbližší schůzi,” prohlásil na plénu šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Prvním bodem na jednání je možnost odkladu úhrady sociálních odvodů za květen až červenec. Z dlužné částky by firmy platily pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné hrazené zaměstnanci.

Právě v rámci tohoto zákona by mělo dojít k předložení pozměňovacích návrhů směrem k ošetřovnému. Dosud se ale vláda nesjednotila na tom, zda ošetřovné snížit, nechat ho či jak ho sjednotit.

Vláda zvažuje snížení ošetřovného, lidem se prý nechce do práce

Další na řadě je návrh na měsíční posun lhůt pro předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok, vláda by ho po úpravě měla dostat až koncem září a Sněmovna koncem října.

Jako poslední se očekává dlouhá debata o změně zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadávání veřejných zakázek by mohlo být podle návrhu za naléhavých okolností jednodušší. Při využití jednacího řízení bez uveřejnění by zadavatelům odpadla vzhledem k nutnosti uzavřít smlouvu co nejrychleji část administrativy.