OKD začne zase testovat zaměstnance, řekl Babiš

„Společnost OKD jde příkladem. Je premiantem v PCR testování zaměstnanců. A dnes (ve čtvrtek) jsme se dozvěděli, že znovu dobrovolně přistoupí k testování svých zaměstnanců, i když to není povinné. Jako dobrý hospodář tak chrání firmu a my to kvitujeme,“ uvedl Babiš.

„Ano, je to tak. Vrátíme se k tomu, co jsme dělali už od srpna minulého roku, protože my jsme byli první firma v České republice, která zahájila pravidelné testování svých zaměstnanců. A vzhledem k tomu, jaká situace zde opět je, tak do toho půjdeme znovu,“ potvrdila médiím předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková.