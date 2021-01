Očkování v Česku je skandál. Odpovědnost nese premiér, zní z opozice

Stejně tak odmítl kritiku pátečního startu registrace na očkování pro seniory starší 80 let. Registrace v osm hodin ráno ihned po spuštění kvůli obrovskému zájmu nefungovala správně. Několik minut po osmé spadl i celý web ministerstva zdravotnictví. „Dopadlo to špatně,” komentoval pro ČTK šéf komunistů.

Složitost registru na očkování pro seniory nad 80 let zkritizoval i Pirát Petr Třešňák. „Vláda vymyslela složitý systém rezervace na očkování, že se do něj většina seniorů nedokáže ani přihlásit a přesto se ho podařilo 5 minut po zapnutí shodit. Byla by to možná sranda, kdyby tady nešlo o zdraví lidí,” napsal na sociální síť.