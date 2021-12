Očkovaní přijdou o část výhod

Vakcína nebo prodělání onemocnění v uplynulých 180 dnech navíc zajišťují vstup například do restaurací, kam od 22. listopadu nenaočkovaní lidé nemohou, protože se jako doklad bezinfekčnosti přestaly uznávat antigenní a PCR testy. To ještě více dělí už tak rozdělenou společnost.

Častým argumentem neočkovaných je to, že i očkovaní se mohou covidem-19 nakazit a onemocnění mohou přenést i na někoho dalšího, často i nevědomky, jelikož kvůli absenci testování a většinou mírnému průběhu o nákaze nemusí vůbec vědět. A právě tímto směrem se začínají nepřímo vydávat úvahy jak na evropské úrovni, tak na té vnitrostátní.

První krok učinil kabinet v demisi Andreje Babiše (ANO) v pondělí, když porušil úzus, že očkovaní lidé se nemusí testovat. Konkrétně končící vláda rozhodla, že PCR testy budou muset podstupovat nově i očkovaní, pokud přijdou do významného kontaktu s nakaženým, například rodinným příslušníkem ve společné domácnosti. Doposud se testovali po takovémto kontaktu dobrovolně, karanténa do doby výsledku testu se na ně ovšem nevztahovala.

Lidem, kteří mají dokončenou vakcinaci, donedávna v aplikaci Tečka svítilo datum platnosti přibližně do roku 2025. Tento údaj se ale v současnosti na displejích už nezobrazuje. V návaznosti na zjištění, že ochrana po očkování může vyprchávat již třeba po půl roce a je potřeba přeočkování posilující dávkou, se nynější úvahy politiků i odborníků z Evropy, ale i české dosluhující i budoucí vlády, začínají ubírat směrem, kdy by plná vakcinace jako doklad „bezinfekčnosti” sloužila pouze několik měsíců.

Šéf americké farmaceutické společnosti Moderna Stéphane Bancel se přitom na základě předběžných zjištění domnívá, že nynější vakcíny proti covidu-19 budou v boji s omikronem zřejmě méně účinné. Řekl to v rozhovoru s listem Financial Times. Omikron má největší počet mutací na takzvaném hrotovém proteinu, na který se nynější vakcíny soustředí ve snaze snížit nakažlivost viru. I tato skutečnost by mohla hrát roli při přehodnocování přístupu k výhodám pro očkované, kteří nemusí být proti nové variantě dostatečně chráněni.