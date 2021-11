Očkovaní do ordinace jen s respirátorem! Na antivaxery z řad lékařů chodí stížnosti

„Obecně se během epidemie počet stížností na lékaře a zdravotnická zařízení zásadně snížil. Lidé si mnohem méně stěžovali, asi proto, že si jsou vědomi toho, jak je ta práce náročná. Komora řeší teď tak mezi tisíci a 1500 stížností, bývaly to 2000,“ řekl Novinkám Kubek.

Zatímco např. v USA někteří lékaři vyhlásili, že nebudou ošetřovat neočkované pacienty, v Česku je podle prezidenta lékařů situace jiná. S konkrétní stížností, že by v tuzemsku lékař odmítl ošetřovat neočkované, se Česká lékařská komora nesetkala.

„Spíš jsme byli upozorněni na případy lékařů, kteří si dali na dveře ceduli ve znění 'Očkovaní pacienti ke mně mohou jenom v respirátoru, neočkovaní jen tak.' Tzv. antivaxeři mezi lékaři . Není jich moc, ale o to jsou hlučnější,“ dodal Kubek.

Postihnout takové chování však není pro komoru snadné. „Je to těžká věc. Když dojde k poškození konkrétního pacienta, tak je to jednoznačné. Ale pokud je to jen názor, který dává lékař veřejně najevo, tak u toho jsme velmi zdrženliví něco trestat,“ podotkl Kubek.

Agresivita stoupá, komora to může řešit

Disciplinárně trestat lékaře s jinými odbornými názory jen proto, že jsou „proti proudu“, to je podle Kubka tenký led. „Ale je pravda, že s tím, jak stoupá agresivita antivaxerů a s tím, jak se zhoršuje situace, nemůžu vyloučit, že Česká lékařská komora začne tyto případy více řešit. Pokud vím, tak v některých státech v USA jim pozastavují členství v lékařské asociaci, což znamená, že nemohou pracovat,“ dodal.

Řádově ví komora o desítkách takových případů, ale podle Kubka jich může být i víc. O víkendu se sešly desítky lékařů před ministerstvem zdravotnictví z tzv. Paralelní lékařské komory. Hlásají, že by se lidé neměli rozdělovat na očkované a neočkované, děti by se podle nich neměly testovat a neměly nosit roušky. Další protest plánují na 21. listopad. „Těm bych chtěl doporučit, aby z České lékařské komory vystoupili,“ podotkl Kubek.

Nenaočkovaný je každý 10. lékař

Dosud je naočkováno asi 88 procent lékařů a 79 procent zdravotních sester. „Ono se to příliš nezvyšuje. Dnes se zdravotníci spíš chodí přeočkovávat. Noví očkovaní přibývají, ale ne významně. Česká lékařská komora podporuje povinné očkování proti covidu, a to zejména pro zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách. Měla by to být samozřejmost a měla by to být otázka profesní cti,“ uvedl Kubek.

Zdůraznil, že se nesetkal s tím, že by očkovaný lékař nějak znevýhodňoval své nenaočkované pacienty. „Internet je jen zaplavený fámami. Jestli někdo takový případ má, ať se obrátí na Českou lékařskou komoru, a to nikoliv anonymní cestou. Všechna podání naše orgány prošetřují,“ uvedl.

Na Facebooku se nedávno objevila fotografie cedule z čekárny ordinace na jižní Moravě, kde bylo napsáno, že pacienti bez očkování nebudou ošetřeni. Když se redaktor Novinek dovolal do ordinace lékaře, který měl ceduli vyvěsit, sestřička stroze uvedla: „Žádný letáček tady není, pan docent nestíhá, nemá čas, děkujeme za zájem.“ A zavěsila.

Pacienti jsou kvůli vakcíně i agresivní

Co však mohou nenaočkovaní pacienti zaznamenat, to je tlak ze strany lékařů, aby se očkovat nechali. Kubek připomněl, že to je přesně to, co po lékařích požaduje ministerstvo zdravotnictví pod taktovkou Adama Vojtěcha (ANO) a apeluje na to i budoucí ministr Vlastimil Válek (TOP 09).

„Nejsem praktický lékař, ale ve své interní praxi se každého pacienta ptám, zda covid prodělal a zda je očkovaný, když ne, tak jaký k tomu má důvod. Někdy to přechází do agresivity. Není to úplně jednoduché,“ poznamenal Kubek.

Za pravdu mu dává vzkaz lékaře z ordinace v Pečkách neukázněným a neočkovaným pacientům, který se stal na internetu virální. Lékaři, který své stanovisko sepsal mnohdy slovy nehledanými, vadí, že jej pacienti v době epidemie zatěžují banalitami, případně odmítají očkování z nesmyslných důvodů. „Jistě vám poděkují i ti, co nyní trpí jako psi s rozpadlou kyčlí a na opiátech čekají na operaci… Lidi s rakovinou, kterým se nedostane včasné diagnózy, s mrtvicí, když všechny jipky budou covidária,“ píše na svých stránkách ordinace.

Kubek vysvětluje, že lékaři jsou vyčerpaní, protože jejich nasazení trvá bezmála dva roky. „Všichni víme, že tahle vlna je zbytečná, zdaleka nemusela být taková, jaká je, kdyby byli lidé zodpovědnější. Shodou okolností jsem se teď vrátil z pobytu v Athénách a ten rozdíl mezi disciplínou v Řecku a bohorovným přístupem u nás je do nebe volající. V Řecku si bez očkování nemůžete koupit ani suvenýr, nikam nesmíte. Všude předkládáte covidpas včetně dalšího dokladu, aby bylo jasné, že jste to vy. Nikdo se vás neptá na test, jen na očkování. Bez něj vás neobslouží ani na zahrádce restaurace. Všichni to respektují, protože vědí, že je to nutnost. My v Česku si ze všeho děláme akorát srandu,“ dodal.