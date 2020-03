Obávám se ponorkové nemoci, říká starosta zavřeného Uničova

Uničov je spolu s Litovlí a obcí Červenka v karanténě. Jak velký šok to vyvolalo?

Ono to možná navenek působí, že je to katastrofa, že je to něco šíleného, ale musím říci, že když v té realitě jste a nic jiného vám nezbývá, hledáte ty nejlepší možné cesty, jak to přijmout, jak se zařídit. Jsme v uzavřeném území a nezbývá nám nic jiného než se postarat o to základní, co lidé k životu potřebují.

V pondělí se do města nedostaly například prodavačky, lékárnice, doktoři či zdravotní sestry bydlící mimo město. Podařilo se to již vyřešit?

Řešili jsme to a byl vydán seznam osob, které jsou nutné pro obslužnost města. Je jim už povolen vjezd, mohou jezdit domů, ale v okamžiku, kdy město opouštějí, jsou evidovány a vztahuje se na ně i celou jejich rodinu povinná čtrnáctidenní karanténa. Všichni vědí, do čeho jdou.

Chtějí za těchto podmínek vůbec do Uničova přijet?

To je otázkou, ale cítím velkou solidaritu a nemám informaci, že by to nepomohlo, že by ti lidé nepřijeli.

Týká se povinná karanténa i řidičů, kteří přivážejí do města potraviny?

Ne. Mohou přijet, ale musí zůstat sedět v kabině a nesmí se dostat do kontaktu s nikým ve městě. Prodavačky si zboží samy vyloží.

Zrušeno bylo i dodávání teplých jídel z jídelen v okolí....

To je pravda. I to se však snažíme řešit, protože ani ti starší lidé nemohou jíst týden rohlík a salám. Chceme obvolat okolní jídelny, jestli by nám odtud nebyli schopni dodávat jídlo na pointy na okrajích města. Zatím nabízí teplá jídla majitel jednoho z místních bufetů.

Zřídili jste telefonní linku pro seniory, kde si mohou objednat nákup potravin. Využívají toho?

Včera jich bylo pět šest, předpokládáme však, že jich bude přibývat. Problém ale je, že nemáme pro dobrovolníky hygienické prostředky. Potřebujeme, aby nám s tím kdokoliv, už nespoléháme jen na kraj, pomohl.

Může si někdo objednat potraviny i přes internet?

To možné není. Dodatel by se do města nedostal. Problémy jsou i s doručováním pošty.

Jsou to jediné problémy?

Problémy jsou vždy, ale my jsme v situaci, kterou nikdy nikdo nezkoušel. Teď je důležité, aby se k lidem dostávaly i pozitivní informace. Obávám se toho, že za pár dní tu vznikne ponorková nemoc, budeme tu mít lidi, kteří jsou nervózní, budou na sebe alergičtí, a to potom začnou větší problémy, jak ty lidi uklidnit. Musíme řešit základní věci a malichernosti nechat teď stranou.

Berou lidé nařízenou karanténu vážně?