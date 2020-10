O děti zdravotníků může být postaráno, plánuje vláda

Uzavření 1. stupně základních škol by podle zdravotníků mohlo ohrozit poskytování péče, neboť o jejich malé potomky by se neměl kdo postarat a oni by s nimi museli zůstat doma. Vláda proto zvažuje, že by problém mohla vyřešit zřízením míst, kam by mohly malé děti zdravotníků i dalších zaměstnanců kritické infrastruktury docházet.