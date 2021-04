Nový PES: Do restaurací a hotelů jen s negativním testem

Pohyb bude omezen jen v pátém stupni. Platit by měl jako nyní zákaz vycházení od 21:00 do 05:00.

Kadeřníci a další služby , které nabízejí péči o tělo, by mohli otevřít ve čtvrtém stupni. Povinně ale budou muset mít zřejmě zákazníci i zaměstnanci negativní test na koronavirus. Negativní test by nemusel být nutný od druhého stupně.

Ve čtvrtém stupni by mohly otevřít také hotely a další ubytování. Povinný by byl i v tomto případě negativní test. Ten by se musel zopakovat i v průběhu pobytu, a to buď po třech či po pěti dnech.