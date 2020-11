Nouzový stav se prodlouží do 12. prosince, schválila Sněmovna

Poslanci ve čtvrtek po celodenním jednání posvětili prodloužení nouzového stavu, a to do soboty 12. prosince. Nevyšli tak vstříc vládnímu návrhu. Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) chtěl prodloužit stav nouze až do 20. prosince.