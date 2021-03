Nouzový stav se prodlouží do 11. dubna

Potřeba je podle něj v opatřeních vytrvat do konce Velikonoc. Vysoký je totiž stále počet hospitalizovaných. Bez nouzového stavu by pak skončila některá opatření, hlavně ta, která omezují pohyb.

Před koncem nouzového stavu varoval i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Kdyby tady byl ten starý virus, tak už jsme ho zkrotili. Britská mutace to ale zkazila, nás to překvapilo. Když se nám to teď rozjede, budeme to brzdit do léta,“ rozohnil se na plénu.