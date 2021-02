Nouzový stav pošesté: hodí lano trojkoalice?

Co by znamenalo neprodloužení nouzového stavu

Co by znamenalo neprodloužení nouzového stavu Domácí

S předsedy Ivanem Bartošem a Vítem Rakušanem jednal v neděli premiér ve své kanceláři v Sokolovně v Průhonicích, kde Babiš bydlí. U schůzky v kanceláři, kterou si Babiš pronajímá od firmy Imoba, která patří do Babišových svěřenských fondů, byl i místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček .

Podle Bartoše ale o podpoře nouzového stavu nejednali, řešili jen možnost návratu dětí do škol a kompenzace podnikatelům. „Prodloužením nouzového stavu vláda získá jen dalších 30 dní a ministři zas budou sedět s rukama v klíně a premiér bude jezdit k Orbánovi . Musíme udělat vše, aby nouzový stav nebyl potřeba,“ řekl Právu Bartoš.

Bartošovi v pondělí na sociálních sítích někteří lidé předhazovali, že šel za Babišem až do kanceláře Agrofertu. „Lumpen kavárna teď řeší, že dolézám za Babišem do Sokolovny, ale to jsem v tu chvíli neřešil, protože považuji za důležité věcně jednat,“ ozval se Bartoš.