Normálně krotí fotbalové chuligány, teď pečuje o nemocné

Ze služby u policie je zvyklý na ledacos, proto ho na novém působišti zatím nepřekvapilo nic, co by jej úplně vykolejilo.

Jeden citově silný zážitek už ale přece jen má za sebou. „Srdce se mi rozbušilo, když jsem viděl, jak se u jedné pacientky zhoršuje zdravotní stav a musela být převezena do jiného zdravotnického zařízení, protože jsme jí už nedokázali více pomoci. Pořád jsem myslel na to, co s ní bude dál a jestli přežije. To byl okamžik, který mi z hlavy jen tak nezmizí,“ líčil dále policista.