Nikdy. Nevím. Když lidi to chtějí. Babišova (ne)kandidatura na prezidenta. PŘEHLEDNĚ

Tehdy Zeman na dotaz, zda by podpořil v prezidentské volbě Babiše, uvedl: „Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat.“

Nicméně dodal: „Já ještě sám nevím, co bude. Přeci jen už mi bylo 65. Člověk nikdy neví. Vyloučit samozřejmě nemůžeme nikdy nic, bohužel jen, že jeden den zemřeme. To je jediná jistota. Ale určitě to není téma.“

V listopadu 2021 Babiš uvedl v rozhovoru pro taktéž pro Blesk, že Zeman si přeje jeho kandidaturu. Následně ve vyjádření na svých sociálních sítí připustil kandidaturu, když uvedl: „Tak mě snad napadlo, že kdyby lidi začali sbírat ty petiční archy a posbírali by dost podpisů. Ale nechci předjímat, teď to fakt není téma.“

Když se jej starší dáma na kandidaturu ptala, odpověděl: „Dejte pokoj. Už teď se mnou doma skoro nikdo nemluví, všichni se těšili, že v politice skončím. Vážně to teď neřeším, není to aktuální. Každopádně nejprve bude rodinná porada.“

„Já jsem to změnil, že to oznámím na poslední chvíli, takže to asi v září nebude,“ řekl ČT Babiš. „Protože sám nevím, i když mi to nevěříte,“ odpověděl na otázku, proč oznámení kandidatury posunul na konec října či začátek listopadu, kdy by měla nastat ona ”poslední chvíle.”