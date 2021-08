Nejnovější průzkum: Volby by drtivě vyhrálo ANO

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by nasbírala 21,7 procenta, na třetím místě by byli Piráti se STAN (18,7), následují SPD (11,2) a KSČM (5,8).

Výzkum probíhal mezi 9. a 12. srpnem a odpovídalo v něm 1013 občanů ČR starších 18 let. Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 8. a 9. října.

Třeba podle červencového průzkumu Medianu by ANO získalo 26 procent, SPOLU 21,5 a Piráti se STAN 20 procent hlasů. Do Sněmovny by pronikla také SPD (7), Přísaha (6,5) a KSČM (6), ČSSD by nejspíš poslanecké lavice opustila (4,5).