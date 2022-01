Napjaté vztahy v pětikoalici. Jurečka se přidal ke kritice STAN a Farského

„Jsou to věci, které jdou primárně za hnutím STAN, a tady je důležité, aby předseda hnutí STAN Vítek Rakušan dal na tyto věci jasné odpovědi. Jako koaliční partner jsme požádali, aby se Vít Rakušan a předsednictvo STAN zabývalo touto otázkou darů a financování, protože to jsou věci, které jsou vždy velmi citlivě vnímány,” prohlásil v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News Jurečka.

Aktuální kauza peněžitých darů pro hnutí STAN od společností trestně stíhaného člověka může podle Jurečky poškozovat celou vládu. S tím souhlasí i šéf ČSSD Michal Šmarda, který se Partie taktéž účastnil.

Ochutnala pětikoalice vlastní medicínu?

„Když se ukazuje, že třeba STAN má problém s trestním stíháním svých podporovatelů, tak to tu vládu zatěžuje. Teď se ukáže, jak rychle to vláda bude schopna vyřešit a jak napřímo se k tomu umí postavit,” řekl Šmarda.

„Vládní strany si v tuto chvíli zažívají, co to znamená, když jsou na vás namířeny reflektory. Opozice byla k minulé vládě velmi tvrdá, musí si teď zvykat, že zažívá to samé,” dodal.

Podle Jurečky se dary hnutí STAN nyní zabývá a je případně připraveno je začít vracet. To řekl v týdnu také Rakušan.

„Strana, která neumí věrohodně vysvětlovat své financování a nemá to financování v pořádku, má velký problém a mají problém i koaliční partneři. Pan předseda slíbil, že projdou ty dary, vyhodnotí ty společnosti a jsou případně připraveni dělat kroky směrem ke vrácení darů,” dodal ministr a šéf jedné z koaličních stran.

Souhlasím s kritiky, říká Jurečka k Farskému

Jurečka taktéž považuje za chybu počínání poslance STAN Jana Farského, u něhož v pondělí vyšlo najevo, že i přes poslanecký mandát odletí na půl roku do USA na stáž.

„Myslím si, že politik, který kandiduje ve volbách, má kandidovat s tím, že do mandátu jde naplno. Chápu, že to může přinést osobní rozvoj a prospět to i jeho práci v politice, ale prostě toto si ten politik, v okamžiku, kdy je takto čerstvě po volbách, nemá a neměl by dovolit. To je můj osobní pohled, já bych se touto cestou nevydal,” řekl Jurečka s tím, že s kritiky Farského souhlasí.

Pokud by podobné plány měl někdo z poslanců KDU-ČSL, jako předseda partaje by mu to nedoporučil.