Na Plzeňském kraji se rozehrál koaliční ping-pong

Ten doufá, že si společně sednou a záležitost proberou. „Je na pirátech, aby zvážili svůj unáhlený krok a postavili se ke krizi čelem. Jejich reakci očekáváme do středy,“ doplnil s tím, že vytvořili čtyřčlenný tým a oslovili i poslední koaliční stranu, což je STAN.

„Pokud ODS nezmění ty věci, kvůli nimž jsme spolupráci rozvázali, nepředpokládám, že by členská základna rozhodla jinak,“ konstatoval.

Pirátům vadí, že se do představenstva Klatovské nemocnice dostal Roman Jurečko (ODS), jehož označují za kmotra, lobbistu a toxickou osobu. Kritizují také kumulaci uvolněných funkcí některých zastupitelů z řad občanských demokratů i způsob, jakým ODS a TOP 09 hlasují.

Karpíšek se ovšem opakovaně nechal slyšet, že koaliční smlouvu neporušili, a tudíž není co měnit. „Je to takový ping-pong, kdy si přehazujeme míček mezi sebou. Uvidíme, co bude dál,“ uzavřel Špoták.