Na odchod z Ruska si firmy nestěžují, podle Dlouhého jim škodí spíš zdražování

„Nevíme, zda dojde k politické změně po neúspěchu na Ukrajině. Nebo to nakonec bude pro Rusko na Ukrajině úspěch a Putin ještě posílí. To nikdo neví,“ řekl Novinkám Dlouhý.

„Základní filosofií pivovarnictví je lidská sounáležitost a pospolitost. To jsou také hodnoty, kterým v Prazdroji plně věříme a všichni vyjadřujeme v této situaci plnou solidaritu se zasaženými oblastmi a jejich obyvateli. Proto jsme se spolu s našimi zaměstnanci rozhodli zapojit se do humanitární pomoci Člověka v tísni. Každý dar našich zaměstnanců Plzeňský Prazdroj minimálně zdvojnásobí. Aktuálně jde o částku zhruba tři miliony korun,“ dodal. Kromě toho Prazdroj několika rodinám z Ukrajiny poskytl bydlení v ubytovnách v Plzni, podobně bude postupovat i ve Velkých Popovicích.

Na konec vývozu do Ruska si nepostěžovala ani společnosti Mattoni 1873. „Náš byznys je hodně lokální, ač exportujeme do téměř 20 zemí. Zastavení exportu do Ruska se nás zásadně ekonomicky nedotkne. Šlo nám o to udělat správnou věc a vyjádřit náš odpor k ruské agresi na Ukrajinu. V našich exportních aktivitách teď vynakládáme maximální úsilí na trzích Polska a Německa,“ uvedla pro Novinky mluvčí Mattoni Andrea Brožová.